رئیس هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اشتراکات راهبردی تهران و مسکو گفت: ایران و روسیه دو ملت هم‌پیمان در مسیر شکل‌دهی قدرت جدید شرق هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خانه ملت، اعضای هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست محسن زنگنه در ادامه سفر خود به مسکو با واسیلیف، رئیس گروه دوستی روسیه و ایران و رئیس فراکسیون حزب حاکم «روسیه واحد» در دومای روسیه دیدار و گفت‌وگو کردند.

واسیلیف در ابتدای این دیدار با ابراز خرسندی از حضور هیئت ایرانی گفت: روابط دو کشور بر پایه تصمیمات و راهبردهای رهبران ایران و روسیه بنا شده و خوشبختانه در سال‌های اخیر شاهد گسترش محسوس همکاری‌ها هستیم. در سال ۲۰۲۴ حجم مبادلات تجاری دو کشور رشد قابل توجهی داشته و در هفت ماه نخست سال جاری نیز روند افزایشی ادامه یافته است. این نشان‌دهنده رشد پایدار روابط اقتصادی ایران و روسیه است.

وی با اشاره به توافق‌نامه تجارت آزاد میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جمهوری اسلامی ایران افزود: این توافق گام بزرگی در مسیر توسعه همکاری‌های تجاری است. همکاری‌های ما در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای مانند بریکس و مجامع پارلمانی نیز فعال و منظم ادامه دارد.

رئیس فراکسیون روسیه واحد همچنین گفت:مجلس روسیه و گروه دوستی پارلمانی دو کشور، نقش مؤثری در تقویت روابط ایفا می‌کنند. از همکاران ایرانی می‌خواهیم سلام ما را به هماهنگ‌کننده گروه دوستی در مجلس ایران، آقای ابراهیم رضایی، و همه اعضای مجلس برسانند.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده همکاری در زمینه معدن، بهداشت و آموزش خاطرنشان کرد:ایران و روسیه در حوزه معدن و منابع طبیعی ظرفیت‌های عظیمی دارند و می‌توانند با فعال‌سازی این بخش‌ها، همکاری‌های راهبردی را گسترش دهند. در کنار این، همکاری‌های علمی و آموزشی نیز باید توسعه یابد. ما به آینده روابط دو کشور خوش‌بین هستیم.

براساس این گزارش محسن زنگنه رئیس هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در این دیدار ضمن قدردانی از میزبانی روسیه گفت: خوشحالیم که رئیس گروه دوستی پارلمانی روسیه شخصی با جایگاه برجسته سیاسی است. این موضوع برای گسترش روابط پارلمانی و دولتی بسیار ارزشمند است. روابط ایران و روسیه در سال‌های اخیر به سطحی از اعتماد و صمیمیت رسیده که کمتر میان دو کشور دیگر دیده می‌شود.

وی افزود: رهبران دو کشور همواره نسبت به یکدیگر محبت و احترام ویژه‌ای نشان داده‌اند. در سال‌های اخیر دیپلماسی پارلمانی جایگاه ویژه‌ای یافته و می‌تواند موتور محرک روابط دو کشور باشد. رشد مبادلات اقتصادی، حاصل تلاش‌های سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و همکارانشان است و امیدواریم این تعاملات به سطح ۳۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

زنگنه تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی همواره از روابط با روسیه حمایت کرده است. اغلب لوایح مرتبط با همکاری‌های دو کشور با آرای بسیار بالا تصویب می‌شود. ایران و روسیه تجربیات موفقی در خنثی‌سازی تحریم‌های آمریکا و سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه غرب دارند و هرچه این همکاری نزدیک‌تر شود، توان دو کشور در مقابله با استکبار افزایش می‌یابد.

وی در پایان گفت:تحولات جهانی نشان می‌دهد قدرت از غرب به شرق در حال انتقال است و ایران و روسیه می‌توانند با همکاری راهبردی، هسته اصلی قدرت جدید شرق را شکل دهند.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار اظهار داشت:از میزبانی صمیمانه پارلمان روسیه تشکر می‌کنم. اجلاس کمیته فرهنگی و اجتماعی با حضور ۲۳ کشور برگزار شد و ایران و روسیه در هیأت رئیسه آن نقش فعالی داشتند. تصمیمات خوبی برای آینده گرفته شد و همکاری دو کشور می‌تواند اجرای این مصوبات را تسریع کند.

وی افزود: به عنوان عضو کمیسیون صنایع مجلس، باید بگویم که ایران در حوزه افزایش بهره‌وری و توسعه بخش معدن گام‌های مؤثری برداشته است. قانون‌گذاری در حوزه بهره‌وری و هوش مصنوعی از اولویت‌های مجلس ایران است و علاقه‌مندیم از تجربیات روسیه در این حوزه‌ها استفاده کنیم.

فاطمه جرّاره، رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی مجلس آسیایی و عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی نیز گفت:از میزبانی و مهمان‌نوازی گرم پارلمان روسیه تشکر می‌کنم. در کنار تعاملات اقتصادی و سیاسی، حوزه‌های فرهنگی و آموزشی نیز می‌تواند محور همکاری‌های دو کشور باشد. با توجه به حضور دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های روسیه، توسعه تبادلات علمی و فرهنگی ضرورت دارد.