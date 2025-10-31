به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: از صبح امروز با خروج تدریجی سامانه هوای بارشی از گیلان، هوای استان رو به پایداری می‌رود و هم اکنون آسمان گیلان نیمه ابری است.

محمد دادرس با بیان اینکه دمای هوای گیلان نسبت به روز گذشته به طورمیانگین حدود ۲ تا ۳ درجه افزایش یافته است افزود: در برخی مناطق کوهستانی احتمال بارش پراکنده باران وجود دارد.

وی گفت: بعد از یک هفته هوای پایدار پاییزی، بارش باران از بامداد پنجشنبه آغاز شد و تا دیشب، حدود ۶۰ میلی متر باران در مناطق مختلف استان بارید.

مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: دریای خزر در گیلان مواج است و از اواخر وقت امروز با کاهش ارتفاع موج، برای فعالیت‌های دریانوردی مناسب است.

محمد دادرس همچنین از دگرگون شدن وضع هوا و ورود سامانه بارشی دیگر از اواخر وقت فردا به گیلان وآغاز دوباره بارش‌ها خبر داد.