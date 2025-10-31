پخش زنده
امروز: -
جدیدترین قسمت از برنامه «هفت» به نقد و بررسی فیلم «بچه مردم»، پرونده ویژه «تصویر مردم در سینما» و «ایران هراسی در سینمای هالیوود» میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب جمعه ۹ آبان از ساعت ۲۲ به صورت زنده به آنتن شبکه نمایش میرود.
در میز سینمای ایران، امیر قادری و رضا صدیق در حضور سید علی احمدی (تهیهکننده) و محمود کریمی (کارگردان) فیلم سینمایی «بچه مردم» را مورد نقد و بررسی قرار میدهند.
پرونده ویژه این قسمت از برنامه با حضور حبیب احمدزاده و رامتین شهبازی پیرامون «تصویر مردم در سینما» است.
جواد طوسی و سعید مستغاثی نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی (A House of Dynamite) و «ایران هراسی در سینمای هالیوود» میپردازند.
برنامه سینمایی «هفت» به تهیهکنندگی محمدحسین تنکابنی جمعه شبها ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه نمایش میرود.