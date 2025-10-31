امام‌جمعه بجنورد گفت: دولت آمریکا زورگو، سلطه طلب، عهد شکن و تجربه تاریخ نشان داده که غیرقابل اعتماد است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی در خطبه‌های نماز عبادی، سیاسی جمعه بجنورد گفت: جمهوری اسلامی ایران اهل تقابل خصمانه با هیچ کشوری نیست، اما تاریخ نشان داده که ایالات متحده همواره در وعده‌های خود بدعهدی کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری افزود: آمریکا حتی به دکتر مصدق، که برای ملی‌کردن صنعت نفت تلاش می‌کرد، خیانت کرد و علیه او کودتا به‌راه انداخت. پس از انقلاب نیز سفارت این کشور در تهران به مرکزی برای جاسوسی تبدیل شد.

حجت‌الاسلام نوری خاطرنشان کرد: در موضوعاتی مانند پرونده هسته‌ای، ایران همواره به تعهدات خود عمل کرده است، اما طرف آمریکایی بار‌ها خلف وعده کرده و این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که اعتماد به آمریکا اشتباه است.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: کنگره سه هزار شهید استان با برنامه‌ریزی مناسب و اجرای مطلوب برگزار شد و از همه نهاد‌ها و دستگاه‌هایی که در برگزاری این رویداد نقش داشتند، قدردانی می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم نوری ۱افزود: برنامه‌های فرهنگی و جانبی این کنگره به‌خوبی برگزار شد و از سپاه، صداوسیما و همه مجموعه‌هایی که در این مسیر تلاش کردند، تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به فرا رسیدن ایام دهه فاطمیه خاطر نشان کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) الگویی کامل برای زنان و مردان در همه ابعاد زندگی هستند؛ چه در خانواده و چه در عرصه اجتماعی و سیاسی. باید در عمل پیرو اهل‌بیت (ع) باشیم.

نوری با تأکید بر ضرورت تسهیل ازدواج جوانان گفت: مهریه‌های سنگین نباید مانعی برای ازدواج شود، زیرا سادگی و عمل به آموزه‌های دینی موجب تحکیم بنیان خانواده‌ها خواهد بود.