به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار حسین نجفی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با تلاش و اقدامات تخصصی و رصد اطلاعاتی موفق به کشف پرونده اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش امتیاز وام بانکی و دستگیری ۶ نفر متهم در این باره شدند.

او گفت: کارشناسان ارزش تقریبی پرونده کشف شده را بالغ بر صد میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

فرمانده انتظامی همدان تاکید کرد: متهمان همگی به بزه ارتکابی اعتراف و پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.

سردار نجفی از مردم خواست، در صورت مشاهده و آگاهی از هرگونه جرایم اقتصادی، فرار مالیاتی، احتکار و قاچاق کالا و ارز، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و تلفن ۰۹۶۳۰۰ اطلاع دهند.