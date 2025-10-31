به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امام جمعه موقت سردشت درخطبه‌های نماز جمعه با تأکید بر اهمیت کسب علم و آگاهی، گفت: توجه به علم و معرفت از اصلی‌ترین عوامل رشد و تعالی فرد و جامعه است و اسلام همواره پیروان خود را به دانایی و آموزش دعوت کرده است.

ماموستا محمود طاهرزاده افزود: جامعه‌ای که علم را محور تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود قرار دهد، در مسیر پیشرفت و عزت قرار خواهد گرفت.

امام جمعه موقت سردشت در ادامه با دعوت مردم به مطالعه، آموزش و تربیت علمی فرزندان اظهار داشت: فراگیری علم وظیفه‌ای همگانی است و هر مسلمان باید در هر مرحله از زندگی به دنبال یادگیری و افزایش آگاهی باشد.

وی همچنین با تأکید بر نقش خانواده‌ها در هدایت نسل جوان به سوی تحصیل و آگاهی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم فرهنگ مطالعه و پژوهش در میان نوجوانان و جوانان تقویت شود.