به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ شش بازی اخیر تیم پایش پارت شاهرود در لیگ برتر بسکتبال بدون برد بوده است.

لیگ برتر بسکتبال ایران با حضور ۱۲ تیم پایش پارت شاهرود، نفت آبادان، مهگل البرز، رعد پدافند، پترو نوین ماهشهر، پاس کردستان، طبیعت اسلامشهر، نفت و گاز جنوبی زاگرس جهرم، استقلال تهران، گلنور اصفهان، کاله مازندران و شهرداری گرگان در حال برگزاری است.

این بازی عصر در سالن ورزشی فجر دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد.