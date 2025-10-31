به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، امام جمعه آبادان در جمع نمازگزاران در مصلی ثامن الائمه با گرامیداشت ایام فاطمیه و تبیین جایگاه والای حضرت زهرا (س) گفت: امروز بشریت مدیون روشنگری‌ها، دفاع شجاعانه و بصیرت‌افزایی حضرت صدیقه طاهره (س) در روز‌های پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) است؛ روز‌هایی که ایشان با بینشی الهی در برابر تحریف حقیقت و انحراف جامعه ایستادند.

حجت‌الاسلام غبیشاوی افزود: انسجام، بصیرت انقلابی و روحیه حق‌طلبی ملت ایران امتداد همان مکتب و مرام فاطمی است و صیانت از آن وظیفه‌ای تاریخی محسوب می‌شود.

او با اشاره به فرا رسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، گفت: این روز نماد مقابله ملت ایران با نظام سلطه، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

امام جمعه آبادان با بیان اینکه دانش‌آموزان و نسل جوان همیشه در خط مقدم این مسیر بوده‌اند، تأکید کرد: دشمنان انقلاب طی دهه‌ها تلاش کردند نور انقلاب را خاموش کنند، اما نسل جوان امروز با آگاهی و ایمان، پرچم این نهضت را برافراشته نگه داشته و اجازه نخواهد داد آرمان‌های امام و شهدا کمرنگ شود.

حجت الاسلام غبیشاوی با یادآوری سالروز تبعید تاریخی امام خمینی (ره) به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ گفت: امام راحل وارث خط ولایت و فرزند مکتب علوی بود و همان‌گونه که امیرالمؤمنین (ع) در برابر انحراف و ظلم سکوت نکرد، ایشان نیز در برابر رژیم طاغوت و سلطه بیگانگان ایستاد و همین روحیه، سرآغاز شکل‌گیری انقلاب اسلامی شد.

او به فرا رسیدن سالروز حماسه نهم آبان و مقاومت رزمندگان ذوالفقاری در آبادان اشاره کرد و افزود: این حماسه برگ زرینی در تاریخ دفاع مقدس است و اگر رزمندگان مردمی در آن روز‌ها از کشور دفاع نمی‌کردند، بسیاری از شهر‌های کشور در معرض خطر قرار می‌گرفت.

امام جمعه آبادان با تأکید بر جایگاه مهم آبادان و خرمشهر در صنعت پالایش و اقتصاد کشور، تصریح کرد: با وجود این ظرفیت‌ها، وضعیت عمرانی و چهره شهری با شأن مردم این دو شهرستان فاصله دارد و انتظار به‌حق مردم، توجه جدی‌تر و اقدام عملی مسئولان برای رفع مشکلات و توسعه زیرساخت‌هاست.