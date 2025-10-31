پخش زنده
امروز: -
مجتمع پزشکی ناصر در نوار غزه در اطلاعیهای اعلام کرد که پیکرهای ۳۰ نفر از اسرای فلسطینی که در زندانها و بازداشتگاههای رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدهاند از طرف صهیونیستی تحویل گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از خبرگزاری شهاب، مجتمع پزشکی ناصر در نوار غزه در این اطلاعیه افزود که پیکرهای این ۳۰ شهید فلسطینی در چارچوب توافق آتشبس و تبادل اسرا از طرف صهیونیستی تحویل گرفته شده است.
بر روی پیکرهای شهدایی که قبلا تحویل گرفته شده بودند، آثار واضح شکنجه پیدا بوده است.
روز سهشنبه پیکرهای ۴۱ شهید با هویت نامعلوم که طی روزهای گذشته، رژیم اشغالگر اجساد آنان را از طریق کمیته بینالمللی صلیب سرخ به غزه بازگردانده بود، تشییع و تدفین شد.
«محمود بصل» سخنگوی امداد و نجات غزه گفت که هیچ یک از این ۴۱ پیکر شناسایی نشده و به دلیل شدت تخریب و تجزیه اجساد، امکان تعیین هویت آنان وجود نداشت.
بصل افزود: کمیتههای تخصصی با امکانات بسیار محدود در حال بررسی و شناسایی اجساد هستند. در نبود تجهیزات پیشرفته، شناسایی تنها از طریق لباس، ویژگیهای جسمی و آثار زخمها انجام میشود.
وی همچنین از جامعه جهانی خواست تا برای ورود تجهیزات آزمایش DNA و کارشناسان مربوطه به غزه اقدام کند، یا اجازه دهد نمونهها برای آزمایش به خارج منتقل شوند تا این شهدا بینام و نشان نمانند.
این اجساد در حضور نمایندگانی از صلیب سرخ و با مشارکت تیمهای امداد و نجات، وزارت بهداشت، وزارت اوقاف و امور دینی، پلیس غزه و شهرداری دیرالبلح در گورستان این شهر به خاک سپرده شدند.
بر اساس مفاد توافق آتشبس و تبادل اسرا، رژیم صهیونیستی تاکنون پیکرهای ۱۹۵ شهید فلسطینی را بدون نام و هویت از طریق صلیب سرخ تحویل داده است.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرده است که تاکنون هویت ۷۲ شهید از میان این پیکرها مشخص شده و تلاشها برای شناسایی باقی ادامه دارد.