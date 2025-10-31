ایمان توأم با علم و عمل شما جوانان و نوجوانان مایه رستگاری ایران اسلامی است
امام جمعه تکاب گفت:ایمان توأم با علم و عمل شما جوانان مایه رستگاری ایران اسلامی و موجب عزت و اقتدار شما جوانان در عرصههای مختلف زندگی است.
امام جمعه تکاب گفت: ایمان و علم شما موجب عزت ایران اسلامی است و تلاش شما برای کسب علم نوعی عبادت بشمار میرود.
وی گفت: توسل به حضرت زهرا (س) مایه پیروزی حزب الله در جنگ ۳۳ روزه بود.
امام جمعه تکاب گفت: شهید سید حسن نصرالله گفت عامل موفقیت حزب الله لبنان در جنگ ۳۳ روزه توسل قلبی به حضرت زهرا (س) بود.
حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب گفت: یکی از نشانههای برتری حزب الله بر دشمن صهیونی توسل قلبی آنان به حضرت زهرا (س) و استعانت از آن بانوی بزرگوار اسلام بود چرا که ایمان به خدا و توسل به بزرگان دین مایه رستگاری است.