به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت الاسلام کوهی امام جمعه تکاب گفت: ایمان توأم با علم و عمل جوانان ایرانی مایه رستگاری ایران اسلامی و قدرت کشور است.

امام جمعه تکاب گفت: ایمان و علم شما موجب عزت ایران اسلامی است و تلاش شما برای کسب علم نوعی عبادت بشمار می‌رود.

وی گفت: توسل به حضرت زهرا (س) مایه پیروزی حزب الله در جنگ ۳۳ روزه بود.

امام جمعه تکاب گفت: شهید سید حسن نصرالله گفت عامل موفقیت حزب الله لبنان در جنگ ۳۳ روزه توسل قلبی به حضرت زهرا (س) بود.

حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب گفت: یکی از نشانه‌های برتری حزب الله بر دشمن صهیونی توسل قلبی آنان به حضرت زهرا (س) و استعانت از آن بانوی بزرگوار اسلام بود چرا که ایمان به خدا و توسل به بزرگان دین مایه رستگاری است.