پخش زنده
امروز: -
معاون سازمان هیئتهای کشور: دشمن سلاح خود را فضای مجازی قرار داده، ما نیز باید در این میدان توانمند شویم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دوره یکروزه توانمندسازی "ماه" با هدف ارتقای دانش و انگیزه مدیران هیئتها و تشکلهای دینی استان مازندران در دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرای بابل برگزار شد.
حجتالاسلام علمی، معاون سازمان هیئت و تشکلهای دینی کشور، با اشاره به اهمیت انسجام امت اسلامی گفت: معصوم(ع) انسجام را مایه عزت امت و تفرقه را عامل ضعف دانسته است. در جنگ ۱۲ روزه، جلوه حقیقی این وحدت را مشاهده کردیم.
وی با تأکید بر تداوم نبرد در عرصههای فرهنگی و سایبری افزود: امروز نبرد اصلی در فضای سایبری، اقتصادی و فرهنگی جریان دارد. نتانیاهو خود اذعان کرده که سلاح این عصر، فضای مجازی است؛ بنابراین باید در این میدان به توانمندی برسیم.
معاون سازمان هیئتهای دینی کشور دوره توانمندسازی "ماه" را زمینهساز ارتقای ساختارهای فرهنگی و اجرایی هیئتهای مذهبی دانست و گفت: این دوره با هدف ایجاد انگیزه، نوسازی مدیریتی، تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، و توجه به رسانه و محور تربیتی در هیئتها برگزار شد.
حجتالاسلام شریفتبار مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت وحدت و همدلی در پیشبرد اهداف دینی، گفت: اگر جمعهای ما با درک درست از کار گروهی در کنار هم قرار گیرند، حاصل این اتحاد، قدرتی عظیم در استمرار مسیر ولایت خواهد بود. عرصه ولایت همان خط توحیدی است که همه فعالیتهای دینی باید در جهت آن منسجم شوند.
وی افزود: در میدان عمل دینی و تشکیلاتی، باید فهم مشترکی از حرکت جمعی داشته باشیم. هیئتها باید با مدیریت منسجم، به بازوهای فرهنگی نظام تبدیل شوند.
در حاشیه این دوره، نمایشگاهی با محوریت جمعیت و خانواده برپا شد که آثار و طرحهای فرهنگی مرتبط با سبک زندگی اسلامی، تحکیم خانواده و ترویج فرهنگ فرزندآوری را در بر میگرفت.