ایام فاطمیه فرصتی برای تبیین مقاومت است
امامجمعه پلدشت گفت: ایام فاطمیه بهترین فرصت برای تبیین مقاومت است چرا که حضرت زهرا (س) همواره در برابر دشمنان مقاومت داشت و ما وظیفه داریم از این مراسمها نهایت بهره را ببریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ امام جمعه شهرستان پلدشت ظهر امروز در خطبههای این هفته نماز با اشاره به ایام فاطمیه گفت: حقیقت مدیون فاطمیه و حضرت فاطمه است و اگر قیام فاطمی و خطبههای آن بزرگ بانو نبود امروز حقانیت و حقیقت در هالهای از ابهام بود
حجت الاسلام جمشیدی تصریح کرد: تمامی لحظات زندگی و دفاع ایشان از حریم ولایت برای جامعه بشریت و بخصوص برای مادران و بانوان در سطح دنیا و بخصوص مسلمانان و شیعیان درسآموز است.
امامجمعه پلدشت افزود: راه عزت و سعادت بشر تنها در گرو عشق و دلبستگی عمیق به دین و ارزشهای الهی و معنوی است و باید همواره برای شناخت راه حضرت زهرا (س) و ائمه طاهرین (ع) حرکت کرد
جمشیدی با اشاره به ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی گفت: روز ۱۳ آبان که در تقویم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بهعنوان روز مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده و یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران است که در سه دوره مختلف اتفاق افتاده و به همین دلیل این روز را در تاریخ کشور بهعنوان روزی بهیادماندنی به ثبت رسانده است.