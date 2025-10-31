پخش زنده
نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز گفت: مردم با انتخابهای خود مسیر کشور را مشخص میکنند و مسیر انقلاب و ارزشهای دینی، مسیر امام حسین (ع) و فاطمه زهرا (س) است که باید با بصیرت و ایمان، حفظ و ترویج شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز در خطبههای امروز نماز به ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اشاره کرد و افزود: ملت ایران با بصیرت کامل در مقابل استکبار جهانی، بهویژه آمریکا، ایستاده است و شعار «مرگ بر آمریکا» را سر میدهد.
آیت الله دژکام به تاریخ مقاومت ملت ایران در مقابل توطئههای استکباری اشاره کرد و افزود: نسلهای جدید همچنان در مسیر مقاومت و مبارزه فعال هستند.
وی با تاکید بر این که دانش آموزان نقش آفرینان اصلی صحنههای مذهبی هستند ، گفت: کارهای بزرگ امروز به دست جوانان و نوجوانان انجام میشود، جوانانی که ادامه دهنده راه شهید فهیمده در میدان جنگ نرم هستند.
نماینده ولی فقیه در فارس به موفقیتهای جوانان فارس در میدانهای علمی و ورزشی هم اشاره کرد و ادامه داد: این افتخار آفرینیها نشان از میهن پرستی آنها دارد که با مدال آوری، قدرت ایران اسلامی را در جهان اثبات میکنند.
وی اعلام کرد: استکبار جهانی به ویژه آمریکا تلاش میکند همانند دهه ۴۰، در اداره ایران دخالت کند، اما باید بدانند که " آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت".
آیت الله دژکام همچنین بر اهمیت حفظ و تقویت فرهنگ اسلامی و ایرانی در مقابل هجمههای فرهنگی غرب تاکید کرد و گفت: فرهنگ اسلامی و ایرانی در میان اقشار مختلف جامعه ریشهدار است و باید مراقبت و حفظ شود و نقش مدیران و مسئولان در ترویج فرهنگ اسلامی و جلوگیری از انحرافات فرهنگی بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه مردم با انتخابهای خود مسیر کشور را مشخص میکنند، ادامه داد: مسیر انقلاب و ارزشهای دینی، مسیر امام حسین (ع) و فاطمه زهرا (س) است که باید با بصیرت و ایمان، حفظ و ترویج شود.
نماینده ولی فقیه در فارس، ایران اسلامی را همواره نماد پایبندی به ارزشهای مردم سالاری و اسلام دانست و تصریح کرد: مردم ایران در مسیر حفظ ارزشهای دینی و ملی خود ثابت قدم هستند و تا رسیدن پرچم به دست صاحب اصلیاش، امام زمان (عج) این راه ادامه خواهند داد.
آیت الله دژکام همچنین به فرا رسیدن دهه اول فاطمیه اشاره کرد و گفت: حضور گسترده در مراسم بزرگداشت ایام فاطمیه یک فضیلت است و مراسم ایام شهادت حضرت زهرا (س) باید باشکوه در همه نقاط سومین حرم اهل بیت برگزار شود.
وی ادامه داد: حضور نوجوانان و جوانان در این مراسم یک نوع عهد و پیمان با حضرت صاحب الزمان (عج) و نشاندهنده قدرت و اراده آنان در دفاع از ارزشهای ملی و دینی است.