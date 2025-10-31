پخش زنده
مسابقات تنیس روی میز منطقه ۹ کشور با حضور تیمهایی از استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و سمنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این رقابت در سالن اختصاصی تازه تجهیز شده شهید صدیقی مجموعه ورزشی حجاب سمنان برگزار شد و علیرضا پیمانخواه، مسئول برگزاری مسابقات گفت: این رقابتها در دو رده سنی نوجوانان و جوانان بهصورت دورهای و حذفی برگزار میشود و حدود ۸۰ ورزشکار از سه استان در آن شرکت دارند.
وی افزود: از استان سمنان نیز حدود ۱۵ بازیکن برتر حضور دارند که از جمله آنها میتوان به مهدی بهمنیفر، قهرمان جوانان و یاسین عرب، قهرمان نوجوانان اشاره کرد.
پیمانخواه از انتخاب نزدیک به ۶ بازیکن برتر برای اعزام به مسابقات کشوری آذرماه خبر داد و گفت: با هدف توسعه و گسترش این رشته، مجمع خیرین تنیس روی میز تشکیل شده که همزمان با برگزاری مسابقات، از سالن اختصاصی تنیس روی میز استان سمنان رونمایی شد.
محمد زحمتکش، رئیس هیأت تنیس روی میز استان سمنان نیز گفت: این سالن با پیگیری یکساله و با مشارکت خیران، خانواده ورزشکاران و هیأت شهرستان سمنان تجهیز و آمادهسازی شد.
او افزود: سالن شهید صدیقی با زیربنای حدود هزار متر مربع و هزینهای بیش از ۴۵۰ میلیون تومان از محل کمکهای مردمی و خیرین آماده بهرهبرداری شد. زحمتکش اظهار کرد: در این سالن فعلاً ۶ میز فعال برای برگزاری مسابقات نصب شده و ظرفیت آن تا ۲۰ میز استاندارد افزایش خواهد یافت.
رئیس هیأت تنیس روی میز استان سمنان گفت: با آمادهسازی این مجموعه، امکان میزبانی مسابقات بزرگتری از جمله جایزه بزرگ دهه فجر و حتی اردوهای تیم ملی در آینده نزدیک فراهم میشود.