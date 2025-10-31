پخش زنده
خطیب نماز جمعه قم با اشاره به تجربههای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: مردم در این جنگ شاهد عنایت الهی، صلابت رهبری، قدرت موشکها، انسجام ملی و حضور رسانه ملی بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری امروز 9 آبان ماه در خظب های نماز جمعه قم با اشاره به اینکه دشمن دیگر حمله نظامی در برنامه ندارد، گفت: دشمن، ما را امروز در جنگ فرهنگی عمیقی قرار داده است و خیابانهای ما در بعضی از جاها رنگ و بویی از انقلاب اسلامی ندارد.
وی افزود: دشمن میخواهد جامعه ما از دین فاصله بگیرد و جامعه را به سمت برهنگی ببرد.
خطیب نماز جمعه قم افزود: امروز باید توطئههای دشمن را جدی بگیریم و کانون گرم خانواده و فرزندانمان را در پرتو اسلام و انقلاب نگه داریم چرا که فردا دیر است.
آیت الله حسینی بوشهری ادامه داد: جنگ در کشورهای عراق، افغانستان و امروز جنگ در غزه آتشی است که آمریکا و هم پیمانانش برافروختهاند و آتش بسی را که به دست خودشان امضا شده است، نقض میکنند.
خطیب نماز جمعه قم گفت: فتنههای داخلی که به دست مزدوران آمریکا در کشور انجام شد مانند شهادت شهید سلیمانی و دیگر شهدا و جنگ ۱۲ روزه که بر ما تحمیل شد، مسائلی است که آمریکا در منطقه به آن دامن زده است.
آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به دشمن شناسی مردم ایران، گفت: ملت ایران با تحریمهایی که از آغاز انقلاب بر آنان تحمیل شده، دشمن را خوب میشناسند.
وی افزود: رهبر انقلاب با تکیه بر کلمه ایران نشان دادند ملت ایران دست از خاک و وطنش بر نمیدارند.