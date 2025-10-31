پخش زنده
مسیر پروازی مستقیم بغداد به کیش و بالعکس، روزهای سه شنبه، پنجشنبه و جمعه برقرار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت مدیریت و توسعه بنادر و فرودگاههای کیش اعلام کرد: مسیر پروازی مستقیم بغداد به کیش و بالعکس با مشارکت یکی از شرکت های هواپیمایی عراق برقرار شد.
این اقدام با هدف توسعه شبکه پروازهای بینالمللی فرودگاه کیش و گسترش همکاریهای گردشگری و اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و عراق انجام شده است.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، پروازهای مسیر بغداد به کیش و بالعکس هر هفته روزهای سهشنبه، پنجشنبه و جمعه انجام خواهد شد و امکان سفر سریع، مستقیم را برای مسافران و گردشگران فراهم می کند.