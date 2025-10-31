زیرساخت‌ها به عنوان ستون فقرات یک شهر محسوب می‌شوند که در تسهیل زندگی مردم و تداوم حیات شهر، نقش اساسی و مهمی ایفاء می‌کنند، اما در این زمینه نقش پدافند غیرعامل را به عنوان یک عنصر اساسی نباید نادیده گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، زیر ساخت‌ها در حوزه اداره شهرها دارای اهمیت بسیار زیادی هستند و می‌توانند اداره امور مردم را در شرایط عادی و تهدید ساماندهی کنند.

از طرفی مهمترین رسالت پدافند غیرعامل نیز رصد، پایش و تشخیص تهدیدات، حفظ، پایدارسازی، کاهش آسیب پذیری و مصون سازی زیرساخت ها، صیانت و حفاظت از مردم و آموزش عمومی مردم است.