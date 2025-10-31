به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در هفته دوم دور رفت رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد کشور، تیم‌های استقلال جویبار و بانک شهر در دیداری پرهیجان در سالن مهدی حاجی زاده جویبار به مصاف هم رفتند که با تساوی ۵-۵ به پایان رسید، اما استقلال جویبار با برتری در ضربات فنی پیروز این دیدار شد.

در این رقابت، کشتی‌گیران دو تیم در ده وزن مختلف روی تشک رفتند. استقلال جویبار در اوزان ۵۷، ۶۱، ۶۵، ۹۲ و ۹۷ کیلوگرم به پیروزی رسید و بانک شهر نیز در اوزان ۷۰، ۷۴، ۷۹، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم برنده شد. نکته تعیین‌کننده در این دیدار، پیروزی احمد بذری در وزن ۹۷ کیلوگرم بود که با نتیجه مساوی ۴–۴ و برتری فنی، به سود استقلال جویبار ثبت شد.

نتایج مسابقات به تفکیک وزن:

۵۷ کیلوگرم: علی یحیی‌پور (استقلال جویبار) ۷ - پوریا کاظمی (بانک شهر) ۲

۶۱ کیلوگرم: احمد ادریسوف (استقلال جویبار) ۶ - رضا اطری (بانک شهر) ۴

۶۵ کیلوگرم: شامیل ممدوف (استقلال جویبار) ۹ - یاسین رضایی (بانک شهر) ۷

۷۰ کیلوگرم: ابراهیم الهی (بانک شهر) ۵ - علی‌اکبر فضلی (استقلال جویبار) ۰

۷۴ کیلوگرم: عادل پناهیان (بانک شهر) ۵ - محمد بخشی (استقلال جویبار) ۱

۷۹ کیلوگرم: فریبرز بابایی (بانک شهر) ۳ - عبدالله شیخ‌اعظمی (استقلال جویبار) ۱

۸۶ کیلوگرم: عزت‌الله اکبری (بانک شهر) ۶ - علی سوادکوهی (استقلال جویبار) ۵

۹۲ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی (استقلال جویبار) ۶ - امیرعلی مسلمی (بانک شهر) ۰

۹۷ کیلوگرم: احمد بذری (استقلال جویبار) ۴ - مجتبی گلیج (بانک شهر) ۴

۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا معصومی (بانک شهر) ۵ - امیررضا صحرایی (استقلال جویبار) ۳

نتیجه نهایی: بانک شهر ۵ - ۵ استقلال جویبار (برنده: استقلال جویبار)