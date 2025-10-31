به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر عسکری فرد در ارتباط تلفنی با خبر خوزستان با بیان اینکه تب برفکی بیماری مختص به دام است و جزو بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان محسوب نمی‌شود، اظهار کرد: باتوجه به اقدامات پیشگیرانه، خوزستان تاکنون جزو استان‌های پاک کشور در مورد سویه جدید این بیماری دامی است.

وی بیان داشت: به منظور پیشگیری از شیوع تب برفکی در استان، دامداران باید از ورود افراد متفرقه به دامداری‌ها جلوگیری کنند.

عسکری فرد تاکید کرد: دامداران برای خرید دام از مبادی معتبر تحت نظارت دامپزشکی اقدام و دام جدید را قرنطینه کنند.