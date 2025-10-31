به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری، در نشست فراکسیون نظارت بر صنعت آب و برق که با حضور دکتر علی‌آبادی وزیر نیرو برگزار شد، با ارائه راهکار‌هایی برای حل بحران آب در کشور گفت: روش‌های فعلی نمی‌تواند مشکلات آب کشور را به‌صورت پایدار حل کند.

وی با اشاره به روند تشدید چالش‌های آبی در جهان افزود: تغییرات اقلیمی و افزایش دما نشان می‌دهد که نباید انتظار بهبود وضعیت آب‌و‌هوا در سال‌های آینده را داشته باشیم، بنابراین مسئله کم‌آبی و تنش آبی کشور باید با راهکار‌های اساسی مدیریت شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی دو محور مهم برای مدیریت پایدار منابع آبی را دستیابی به آب‌های ژرف و جلوگیری از خروج آب رودخانه‌های داخلی به سمت دریای مازندران و خلیج فارس و دریای عمان عنوان کرد و افزود: بررسی دقیق‌تر این طرح‌ها نیازمند تشکیل کمیته‌ای مشترک میان دولت و مجلس است.

حجت الاسلام ذوالنوری با یادآوری طرح قدیمی ایران‌رود که سابقه آن به دهه‌های گذشته بر می‌گردد، گفت: در سال‌های اخیر بر روی این طرح کار کارشناسی کرده‌ایم؛ نقاط قوت آن را تقویت و نقاط ضعفش را کاهش دادیم و اجرای آن می‌تواند علاوه بر حل مشکلات آبی، حدود هزار کیلومتر مسیر کشتیرانی ایجاد کند.

وی با بیان اینکه انتقال‌های محدود آبی مانند طالقان به تهران اقدامی مقطعی است، گفت: این‌گونه برنامه‌ها مانند مُسکن هستند و دوام ندارند. وقتی میان دو دریا قرار داریم، بی‌تدبیری است، اگر نتوانیم مشکل آب کشور را حل کنیم.