پاورلیفتینگ کاران کردستانی در رقابت‌های قهرمانی کشور موفق به کسب چهار مدال طلا، نقره و برنز شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مسابقات پاورلیفتینگ با لوازم قهرمانی باشگاه‌های کشور به میزبانی استان آذربایجان غربی برگزار شد.

تیم باشگاه قهرمانی سنندج به نمایندگی از استان کردستان در این مسابقات توانست با کسب یک مدال طلا، یک نقره و دو برنز و بدست آوردن ۴۰ امتیاز عنوان سوم تیمی رده سنی بزرگسالان این دوره از رقابت‌های کشوری را بدست آورد.

پاورلیفتینگ کاران کردستانی با مربیگری فرید قهرمانی و سرپرستی بهمن میرزایی را نیز در این مسابقات حضور داشتند.