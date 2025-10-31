پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان همدان بر نظارت و شفافیت در جهت کنترل قیمتها تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیت الله شعبانی موثقی از مسئولان خواست نظارت کنند تا ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی، به دست مردم برسد.
او با اشاره به اینکه مردم ارز پرداختی به اقلام اساسی را در سفره خود نمیبینند افزود: این موضوع حکایت از وجود اشکال ساختاری در نظام تخصیص ارز و سیاستگذاری قیمت دارد.
خطیب جمعه همدان با برشمردن مصادیق بی اعتمادی تاریخی به آمریکا و کشورهای غربی، راهکار را اتکاء به ظرفیتهای داخل کشور بیان کرد.
نماینده ولی فقیه در استان در آستانه سیزدهم آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی تاکیدکرد: نقض آتش بس غزه از مصادیق روشن پایبند نبودن کشورهای استکباری بر قوانین بین المللی است.