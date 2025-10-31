تشکیل کارگروه قضایی طرح رسیدگی به مشکلات اقتصادی و و امنیتی و بانکی، کشاورزان و دامداران تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این تصمیم به منظور رسیدگی به مشکل تولیدات کشاورزی و دامداری شهرستان شاهرود در جلسه‌ای با حضور اعضای هیئت مدیره، اتاق اصناف کشاورزی و اتحادیه‌های حوزه‌ی کشاورزی در دفتر رئیس دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی این شهرستان برگزار شد ، اخذ شد.

جلال امیری دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان شاهرود گفت: تشکیل کارگروه طرح رسیدگی به مشکلات اقتصادی و و امنیتی و بانکی، کشاورزان و دامداران توسط قوه قضائیه با حضور نماینده جهاد کشاورزی، و همچنین نماینده کشاورزان از جمله تصمیمات این جلسه بود.