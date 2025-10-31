در مراسمی رسمی در رم، لوح سبز ثبت جهانی باغستان سنتی قزوین به نماینده باغداران و انجمن مردم‌نهاد اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در مراسمی که امروز در شهر رم ایتالیا برگزار شد، نماینده باغداران قزوین به همراه اعضایی از انجمن مردم‌نهاد توسعه حیات شهر، لوح سبز ثبت جهانی باغستان سنتی قزوین را از سوی سازمان جهانی غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) دریافت کردند.

این مراسم که با حضور نمایندگان فائو و کارشناسان حوزه میراث کشاورزی برگزار شد، نقطه عطفی در مسیر جهانی‌شدن نظام باغداری سنتی قزوین به شمار می‌رود.

در حاشیه این مراسم، نمایشگاهی از محصولات باغی، نمادهای فرهنگی و المان‌های بومی باغستان برپا شده که هدف آن معرفی ظرفیت‌های زیستی، فرهنگی و اقتصادی این میراث ارزشمند به جهانیان است. غرفه ایران با تمرکز بر باغستان قزوین، توجه بسیاری از بازدیدکنندگان و کارشناسان بین‌المللی را به خود جلب کرده است.

شکوه کرمانشاهانی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن توسعه حیات شهر، در سخنرانی خود در این مراسم گفت: «ثبت باغستان در فهرست جیاس، تأییدی است بر ارزش جهانی این نظام کشاورزی و ضرورت حمایت‌های بین‌المللی برای حفظ و احیای آن.»

وی تأکید کرد که باغستان سنتی قزوین نه‌تنها میراثی فرهنگی، بلکه موجودیتی زنده است که ادامه حیات آن وابسته به حفظ چرخه زیستی و کاربری پایدار آن است.

کرمانشاهانی همچنین به فرصت‌های پس از ثبت جهانی اشاره کرد و افزود: «برندسازی محصولات باغستان و توسعه گردشگری کشاورزی از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به ارتقاء اقتصادی باغداران و معرفی بهتر این میراث در سطح جهانی کمک کند.»