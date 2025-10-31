تیم هندبال بانوان استقلال در هفته سوم لیگ برتر مقابل مهمانش کسری گرمدره به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته سوم بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان با برگزاری چهار دیدار در شهر‌های مختلف پیگیری شد.

تیم تازه وارد استقلال در نخستین میزبانی خود در تهران و در سالن فدراسیون هندبال موفق شد با نتیجه ۲۷ بر ۱۸ کسری گرمدره را مغلوب کند. نیمه اول این مسابقات با حساب ۱۲ بر هفت به سود آبی‌ها به پایان رسید.

در سایر رقابت‌ها و در بازی بزرگ هفته، فولاد مبارکه سپاهان در اصفهان ۲۷ بر ۲۲ مقابل نفت و گاز گچساران به برتری رسید. سنگ آهن بافق مقابل نامی نو اصفهان ۳۳ بر ۲۱ پیروز شد و زاگرس جنوبی کازرون با نتیجه ۳۰ بر ۱۷ آذرخش هرمزگان را شکست داد.

در جدول رده بندی تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با ۶ امتیاز، سنگ آهن بافق و استقلال هر یک با چهار امتیاز اول تا سوم هستند. با پایان مسابقات هفته سوم، با توجه به حضور تیم ملی هندبال بانوان در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی و رقابت‌های جهانی، لیگ برتر به مدت یک ماه و نیم تعطیل شد. با این حال مسابقه معوقه هفته دوم لیگ برتر بین تیم‌های استقلال و سنگ آهن بافق ۱۳ آبان برگزار خواهد شد.