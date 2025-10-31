به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام سیدابوالحسن فاطمی با عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا (س)، گفت: تقاضای من این است که علما، ائمه جمعه و جماعات و تک‌تک مردم شریف و مؤمن، در اهمیت دادن به برگزاری ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا (س) عنایت لازم را داشته باشند.

وی افزود: امسال روز ۱۳ آبان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) مقارن شده است، اما مناسبت‌های دیگری نیز در این روز در طول تاریخ معاصر رخ داده است، اولین اتفاق در سال ۱۳۴۳ بود که رژیم شاهنشاهی، امام راحل (ره) را به ترکیه تبعید کرد، این روز در حافظه تاریخی ملت ایران باقی مانده و این تبعید‌ها مقدمه‌ای برای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شد.

فاطمی گفت: مناسبت دوم در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷ رخ داد، زمانی که ملت ایران شجاعانه در میادین مبارزه با نظام طاغوتی می‌جنگیدند، در این روز در دانشگاه تهران فاجعه‌ای به وقوع پیوست و دژخیمان شاه تعداد بسیاری از دانش‌آموزان را به رگبار بستند، این روز، حزن و اندوهی عمیق را برای جامعه علمی کشور به همراه داشت.

امام جمعه شهرکرد بیان کرد: مناسبت سوم، در روز ۱۳ آبان ۱۳۵۸ بود که یک اتفاق بسیار مهم در ایران رخ داد، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تصمیم گرفتند لانه جاسوسی یعنی سفارتخانه آمریکا، را تسخیر کنند، در این اتفاق، اسناد و مدارک فراوانی از جاسوسان و عوامل نفوذی آمریکا در ایران به دست آمد.

وی بیان کرد: کمیته امداد اقدام بزرگی انجام داده و اعلام کرده است افراد نیازمندی که از جایی مستمری نمی‌گیرند، حقوق ندارند، تحت پوشش هیچ ارگان دیگری نیستند و در دهک‌های یک تا سه قرار دارند، اگر سن‌شان بین ۴۰ تا ۶۰ سال باشد، می‌توانند در کمیته امداد ثبت‌نام کنند و تحت پوشش این ارگان قرار گیرند.

فاطمی با اشاره به وضعیت تورم و اهمیت تامین معیشت مردم، تاکید کرد: نظارت بر بازار، کار دولت است، نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها وظیفه دولت محسوب می‌شود و باید نسبت به این موضوع اهمیت ویژه‌ای داده شود.

امام جمعه شهرکرد افزود: موضوع تعیین تکلیف اراضی فناوران دو در شهرکرد، گره بزرگی بود که حل شد، اما یک قدم آخر یعنی شروع عملیات ساخت و ساز باقی مانده است تا کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند به خواسته‌های خود برسند، این مورد نیز باید تسریع شود.

وی خاطرنشان کرد: از همه مقامات مسئول، چه در سطح ملی و چه استانی، خواستاریم وضعیت متقاضیان مسکن ملی ساماندهی شود و حل مشکلات آنان در اولویت قرار گیرد.