هویت اسلامی و پیروی از ولایت، رمز موفقیت ملت ایران در مقابل دشمنان

هویت اسلامی و پیروی از ولایت، رمز موفقیت ملت ایران در مقابل دشمنان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، امام جمعه موقت بیرجند در مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته بیرجند، با تأکید بر نقش ملت ایران در دفاع از هویت اسلامی و دینی، گفت: همان طور که در جنگ ۱۲ روزه نشان داده شد، ملت ایران با پیروی از ولایت و رهبر معظم انقلاب در برابر دشمنان ایستاده و مسیر مقاومت و اهل بیت(ع) را ادامه می‌دهد.

وی با بیان اینکه ۱۳ آبان نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران بود، گفت: ۱۳ آبان، روز استکبارستیزی است؛ روزی که دانشجویان پیرو خط امام، مرکز جاسوسی آمریکا را تسخیر کردند و دشمنی آمریکا و غرب با ملت ایران از آن زمان آغاز شد.

حجت الاسلام نوفرستی گفت: دشمنان همواره دنبال توطئه‌های مختلف در کشور بودند که با شکست مواجه شده است.

وی با اشاره به نقش امام راحل در رهبری انقلاب و مبارزه با استکبار جهانی گفت: امام راحل، ایران را از انزوای سیاسی نجات داد و هویت ایرانی را به ملت ایران برگرداند.

حجت الاسلام نوفرستی به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: این جنگ ۱۲ روزه نشان داد که رهبر انقلاب و ملت ایران که ملت حسینی و فاطمی و پیرو اسلام هستند هموراه با هم متحد هستند.

وی با اشاره به بیداری اسلامی در جهان، افزود: امروز مردم آزاده در سراسر دنیا بیدار شدند و علیه مستکبران و زورگویان جهان قیام می‌کنند و هوشیاری و بیداری باعث شده که مردم از ستمگران نترسند و در مقابل زورگویان ایستادگی کنند.