نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی گفت: تقویت و توسعه زیرساختهای درمانی دولتی از ضرورتهای نظام سلامت استان خوزستان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی در آیین افتتاح طرحهای درمانی بیمارستان سینا در شهرستان کارون با تأکید بر اهمیت گسترش خدمات درمانی در بیمارستانهای دولتی، گفت: توسعه زیرساختهای بیمارستانهای دولتی از جمله بیمارستان سینا، نقش مهمی در کاهش هزینههای درمانی خانوار دارد و میتواند بار درمان را از دوش بیمارستانهای مرکز استان بکاهد.
وی افزود: با توجه به حجم بالای مراجعات بیماران به بیمارستانهای مرجع استان از جمله امام خمینی و گلستان اهواز، تقویت بیمارستانهای دولتی بهویژه در اهواز و کارون از ضرورتهای جدی نظام سلامت در خوزستان است. در سالهای اخیر با همکاری وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز و حمایت دولت، روند توسعه بیمارستان سینا با جدیت دنبال شده است.
یوسفی با قدردانی از تلاشهای مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اورژانس استان و مجموعه بیمارستان سینا اظهار داشت: راهاندازی اورژانس هوایی و احداث پد بالگرد در این بیمارستان، در تسریع روند انتقال بیماران و نجات جان مصدومان بهویژه در زمان طلایی درمان، اقدامی مهم و ماندگار است. این اقدام باعث میشود بیماران مناطق همجوار از جمله شادگان و روستاهای اطراف نیز از خدمات درمانی سریعتر و باکیفیتتر بهرهمند شوند.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی همچنین از حمایت وزارت نفت در توسعه زیرساختهای درمانی استان قدردانی کرد و گفت: پیگیری تخصیص اعتبارات جدید برای تکمیل و ارتقای خدمات بیمارستان سینا همچنان در دستور کار قرار دارد تا این مرکز بتواند نقش پررنگتری در شبکه درمانی استان داشته باشد.
وی میگوید: در زمینه توسعه زیرساختهای بیمارستان سینا، تلاشهای قابل توجهی صورت گرفته است که نه تنها پاسخگوی نیازهای منطقه و شهرستان کارون با جمعیتی بیش از ۲۰۰ هزار نفر است، بلکه قادر خواهد بود به یک مرکز ارجاع مهم برای شهرستانهای همجوار و روستاهای اطراف نیز تبدیل شود.
یوسفی افزود: با توجه به اینکه بیمارستانهای خصوصی در زمینهی درمان بیماران اورژانسی ورود نمیکنند و از طرف دیگر، بسیاری از مردم توان مالی لازم برای مراجعه به بیمارستانهای خصوصی را ندارند، از این رو، توسعهی بیمارستانهای دولتی، بهترین راهکار برای ارائهی خدمات مطلوب به مردم منطقه محسوب میشود.
وی در ادامه، بر ضرورت توسعهی اورژانس پیشبیمارستانی و سیستم انتقال بیمار بین شهرها تأکید کرد و آن را یکی از رسالتهای اصلی اورژانس ۱۱۵ در ارتقای کیفیت خدمات درمانی دانست و در ادامه خاطرنشان کرد: توسعهی اورژانس پیشبیمارستانی از اهمیت بالایی برخوردار است و میتواند در شهرهای کوچکی که فاقد بیمارستان هستند، به جبران این کمبود و کاهش مرگومیر کمک کند؛ بنابراین بیمارستانهای دولتی باید گسترش یابند، اما در شهرهایی با جمعیت کم که زیرساختهای لازم در آنها وجود ندارد، تمرکز بر توسعهی اورژانس پیشبیمارستانی بسبار ضروریتر است. با توسعه این امکامات، بیماران دارای شرایط خاص با سرعت به بیمارستانهای مجهز و تخصصی منتقل خواهند شد.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در این راستا، لازم است بیمارستانهای دولتی به تجهیزات و امکانات لازم مجهز گردند، همچنین اورژانس پیشبیمارستانی نیز باید را برای ارائه خدمات فوری و مطلوب به مردم در شهرهای کوچک فعال و تقویت شوند.
دکتر سعیدی، رئیس بیمارستان سینا شهرستان کارون درباره توسعه بخشهای درمانی این مرکز گفت: راهاندازی پد بالگرد اورژانس هوایی در بیمارستان سینا، بهمنظور تسهیل در انتقال بیماران و دسترسی سریعتر به خدمات درمانی انجام شده و میتواند نقشی مؤثر در نجات جان بیماران، بهویژه در شرایط بحرانی و مناطق صعبالعبور ایفا کند.
وی افزود: پد اورژانس هوایی بیمارستان سینا از این پس امکان انتقال بیماران به مراکز درمانی مجهز در شهرهای همجوار و همچنین پذیرش بیماران از مناطق روستایی و دورافتاده را نیز فراهم میکند.
رئیس بیمارستان سینا تصریح کرد: در سالهای اخیر با حمایت دانشگاه علوم پزشکی اهواز و اختصاص اعتبارات نفتی، توسعه زیرساختها و ارتقای تجهیزات این بیمارستان با سرعت انجام شده است و تنها در هشت ماه گذشته بیش از ۵۵ میلیارد ریال برای خرید تجهیزات اتاق عمل هزینه و بخشهای اورژانس، ICU، NICU و اتاق عمل بیمارستان نیز بهصورت کامل نوسازی و تجهیز شدهاند.
دکتر سعیدی ادامه داد: بیمارستان سینا هماکنون با بهرهمندی از متخصصان رشتههای مختلف از جمله جراحی مغز و اعصاب، جراحی عمومی، تروما، زنان و زایمان و نوزادان، قادر است به بیماران شهرستان کارون، مناطق همجوار و حتی سایر نقاط استان خدمات درمانی ارائه دهد.