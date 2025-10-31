پخش زنده
اردوی جهادی دندان پزشکی با همکاری ۵۰ پزشک و دستیار به مدت سه روز در گرمسار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این اردو با همکاری گروه جهادی عبدالله والی و گروه جهادی شهید سعید انصاری برگزار شد و در قالب آن ۲۵۰ مددجوی کمیته امداد شهرستان گرمسا در بازه سنی ۱۱ تا ۶۰ سال خدمات دندان پزشکی دریافت کردند.
امسال اردوهای جهادی در بخشهای عمرانی ،دندان پزشکی ، بینایی سنجی ، غربالگری در استان سمنان با اولویت خدمات به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان اجرا شده است.