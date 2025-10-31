مراسم استقبال از دو قهرمان سقزی که در مسابقات آسیایی و جهانی به مدال طلا دست یافتند برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، با حضور مسئولین استانی، شهرستانی، مردم سقز و ورزشکاران از دو قهرمان سقزی که در مسابقات آسیایی و جهانی به مدال طلا دست یافتند استقبال شد

محمد مبین عظیمی قهرمان ملی و کشتی گیر آزاد کار کردستانی توانست در مسابقات جهانی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال در وزن ۹۲ کیلوگرم مدال طلای این دوره از مسابقات را به گردن آویزد.

روژان بهنامی نیز در رده سنی ۱۴ تا ۱۵ سال در سومین دوره بازی‌های آسیایی موی تای توانست در وزن منفی ۴۸ کیلوگرم مدال طلای این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دهد.