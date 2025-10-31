پخش زنده
مسابقات دو صحرانوردی استان همدان به میزبانی شهر فرسفج تویسرکان با رقابت ۳۰ دونده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مسابقات ۳۰ دونده از ۵ تیم از شهرستانهای مختلف استان حضور داشتند.
مسعود بنوان رئیس هیئت دوو میدانی استان همدان با بیان اینکه مسیراین مسابقه استاندارد است گفت: شیب، کفی و سربالایی مناسب این مسیر و استعدادهای جدیدی که در این مسابقات معرفی شدند مطلوب است.
در پایان مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی استان همدان، محمدمهدی رضایی، امیرمحمد عباسی و پارسا گلعمبری هر سه از شهرستان همدان، مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.