به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مسابقات ۳۰ دونده از ۵ تیم از شهرستان‌های مختلف استان حضور داشتند.

مسعود بنوان رئیس هیئت دوو میدانی استان همدان با بیان اینکه مسیراین مسابقه استاندارد است گفت: شیب، کفی و سربالایی مناسب این مسیر و استعداد‌های جدیدی که در این مسابقات معرفی شدند مطلوب است.

در پایان مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی استان همدان، محمدمهدی رضایی، امیرمحمد عباسی و پارسا گلعمبری هر سه از شهرستان همدان، مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.