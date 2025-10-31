مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش،گفت: امروز اولین حدنصاب آبان‌، با انجام ۱۰۰ پرواز رفت و برگشت در فرودگاه بین‌المللی کیش ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عزت اله محمدی، گفت: براساس برآوردها، نزدیک به ۱۶ هزار مسافر و گردشگر ورودی و خروجی امروز از تسهیلات و خدمات فرودگاه بین‌المللی کیش بهره‌مند خواهند شد.

او افزود: این حدنصاب بی‌سابقه، نشانه‌ای از رشد چشمگیر تقاضای سفر به کیش و افزایش ظرفیت عملیاتی فرودگاه در فصل گردشگری است.

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، گفت: افزایش حجم پرواز‌ها، بیانگر اعتماد شرکت‌های هواپیمایی به زیرساخت‌های جدید و خدمات استاندارد فرودگاه کیش است و روند رو به رشد پرواز‌ها در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

عزت اله محمدی خاطرنشان کرد: فرودگاه بین‌المللی کیش با بهره‌برداری از طرح های بزرگ زیرساختی شامل: باند جنوبی، برج مراقبت و تکنیکال بلاک جدید و سامانه‌های دقیق ناوبری به یکی از پرترددترین و مجهزترین فرودگاه‌های کشور تبدیل شده است.