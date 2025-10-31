همایش روز نوجوان با حضور ۹٠ نفر از نوجوانان، والدین و مدیران مدارس در وراوی شهرستان مُهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، به مناسبت گرامیداشت روز نوجوان گردهمایی ۹٠نفر از والدین، مدیران مدارس و نوجوانان دختر و پسر عضو کانون در سالن اجتماعات مرکز فرهنگی هنری وراوی برگزار شد.

این برنامه با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، تقویت خودباوری، پرورش ذوق ادبی و شناسایی استعداد‌های فرهنگی نسل نوجوان برگزار شد.

در بخش پایانی این گردهمایی، از ۲٠ عضو برگزیده و شرکت‌کننده از مراکز مهر و وراوی در پویش‌های گلستان‌خوانی اداره‌کل کانون پرورش فکری استان فارس با اهدای لوح سپاس و کارت هدیه تجلیل شد.