به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام سیدمحمدنبی موسوی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهواز در محل مصلای مهدیه امام خمینی این شهرستان بیان داشت: اصلاح محیط کسب و کار، رفع موانع سرمایه‌گذاری، تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و جذب هدفمند سرمایه‌گذار، از جمله عواملی هستند که باعث ایجاد اقتصادی پایدار خواهند شد.

وی افزود: ایده‌های نوآورانه همراه با زیرساخت‌های مناسب و سرمایه‌گذاری می‌تواند در رونق اقتصادی استان اثرگذار باشد.

حجت‌الاسلام موسوی‌فرد با تاکید بر لزوم رفع موانع از سر راه سرمایه‌گذاران برای فعالیت در استان، تصریح کرد: رشد اقتصادی تنها با افزایش تولید محقق نمی‌شود، باید برای رسیدن به رونق اقتصادی، نوآوری و سرمایه‌گذاری را در کنار تولید ایجاد کرد.

خطیب نماز جمعه اهواز ایجاد اشتغال را از خواسته‌های به‌حق مردم دانست و افزود: امروز جوانان برای ازدواج‌کردن و خانه‌دار شدن نیاز به تسهیلات دارند، مسئولان باید برای رفاه حال مردم، شرایط را برای دریافت وام تسهیل کنند.

اظهار کرد: ایام فاطمیه متعلق به وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره (س) است؛ وجودی که تنها یک شخص نیست، بلکه یک جریان فکری، منظومه تربیتی و نظام معنوی جامع است.

وی با بیان اینکه مکتب فاطمی از جامعیت و ضمانت سعادت بشر برخوردار است، افزود: هر مکتبی که مدعی هدایت انسان است، باید دو ویژگی داشته باشد؛ یکی جامع‌نگری به همه ابعاد زندگی انسان و دیگری تضمین سعادت او. مکتب حضرت زهرا (س) این دو شاخصه را به‌صورت کامل داراست.

نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: این مکتب الهی بر پنج پایه استوار است؛ انسان‌سازی، خانواده‌سازی، جامعه‌سازی، نظام‌سازی و در نهایت تمدن‌سازی. تحقق هر یک از این عرصه‌ها به دیگری وابسته است و در نهایت، تمدن اسلامی از دل این نظام فکری و تربیتی شکل می‌گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد تصریح کرد: از نگاه قرآن و روایات، انسان‌سازی تنها در بستر خانواده سالم محقق می‌شود؛ زیرا خانواده سلول بنیادین جامعه است و سلامت یا آسیب جامعه، انعکاس وضعیت خانواده‌هاست، جامعه سالم نیز زمانی پایدار خواهد بود که نظام و زمامداران آن بر اساس ارزش‌های الهی و انسانی شکل گرفته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: اگر جامعه‌ای از انسان‌های صالح و خانواده‌های سالم تشکیل شود، نظامی عادلانه و تمدنی الهی در آن شکل می‌گیرد، همان‌گونه که پیامبر اسلام (ص) فرمودند، حکومت‌ها و زمامداران بازتابی از وضعیت مردم خود هستند.

امام جمعه اهواز تأکید کرد: مکتب فاطمه زهرا (س) نرم‌افزار مدیریتی و نقشه راه سعادت بشر است و هر جامعه‌ای که به آموزه‌های این مکتب عمل کند، مسیر رشد، عدالت و تمدن‌سازی الهی را خواهد پیمود.

فاطمه زهرا (س) ترسیم‌کننده نقشه راه خلقت و سرنوشت انسان‌هاست

حجت الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد در ادامه سخنان خود در مراسم ایام فاطمیه با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) خاطرنشان کرد: در روایات آمده است که حضرت صدیقه طاهره (س) «شب قدر» است؛ زیرا همان‌گونه که شب قدر زمان تقدیر سرنوشت انسان‌هاست، وجود مقدس ایشان نیز در ترسیم سرنوشت و مسیر هدایت بشر نقش دارد.

وی با اشاره به پیوند ایام فاطمیه با سالروز ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: دانش‌آموزان عزیز سرمایه‌های آینده کشور و امید خانواده‌ها هستند. به همین مناسبت، مراسم گرامیداشت روز ۱۳ آبان و ایام فاطمیه روز شنبه ساعت ۹ صبح از مقابل بیت امام جمعه اهواز آغاز می‌شود و شرکت عموم مردم در این اجتماع مورد انتظار است.

بی‌تفاوتی به حجاب ریشه بسیاری از مشکلات است

نماینده ولی فقیه در خوزستان با اشاره به اهمیت عفاف و حجاب گفت: بارها از این تریبون هشدار داده‌ایم که بی‌تفاوتی جامعه نسبت به موضوع حجاب، آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی جدی به‌دنبال دارد. مسئولان و مردم باید نسبت به این مسئله احساس مسئولیت کنند و امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه زنده نگه دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد تصریح کرد: دشمنان اسلام سال‌هاست برای از بین بردن ارزش‌های دینی، از جمله حجاب، برنامه‌ریزی کرده‌اند، حتی در نشست‌های بزرگ مذهبی جهان، برخی رهبران مسیحی اذعان کرده‌اند که رمز ماندگاری اسلام، حفظ حجاب و جایگاه زن مسلمان است.

وی ادامه داد: خانواده‌ها باید بدانند که رعایت حجاب نه‌تنها یک امر فردی بلکه ریشه در هویت دینی و فرهنگی جامعه دارد. اگر مادران در خانواده الگوی حجاب باشند، نسل آینده نیز در مسیر عفاف و ایمان پرورش خواهد یافت.

امام جمعه اهواز تاکید کرد: استکبار جهانی تلاش دارد تا بنیان خانواده‌ها و هویت دینی ملت‌ها را تضعیف کند، اما با بصیرت مردم و پایبندی آنان به مکتب فاطمی، این توطئه‌ها خنثی خواهد شد.

امام‌جمعه اهواز ضمن دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار کرد: راهپیمایی روز دانش‌آموز امسال با ایام شهادت حضرت فاطمه (س) مصادف است، از آحاد مردم دعوت می‌شود روز سه‌شنبه هفته آینده ساعت ۹ صبح در بلوار آیت‌الله بهبهانی برای حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان حضور یابند.