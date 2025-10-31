پخش زنده
نخستین قطار گردشگری استان گیلان از ایستگاه راهآهن رشت به مقصد «لوشان» حرکت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل راهآهن شمال ۲ در آیین انجام اولین سفر قطار گردشگری گیلان گفت: برنامه این قطار با ۳۰۰ نفر ظرفیت هر جمعه برقرار است.
رحمت رحمتنژادتصریح کرد: مسیر عبور این قطار از جنگل سرسبز سراوان، پل سد سیاهرود، پل سد منجیل (طولانیترین پل ریلی کشور) و پل زیبای شاهرود (پل خشتی لوشان) است که امکان مشاهده دیدنیها و جذابیتهای ریلی منحصربهفردی را برای مسافران فراهم میکند.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان هم گفت: گیلان با جنگلهای هیرکانی و ۳۰۰ کیلومتر نوار ساحلی همواره برای گردشگران جذاب بوده است.
وی افزود: در شش ماه نخست امسال بیش از ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو به گیلان وارد شده و بیش از ۴۰ میلیون نفر به گیلان سفر کردهاند.
مرتضی ملانژاد، مدیرعامل رجا با اشاره به اقدام مثبت راهآهن گیلان در راهاندازی قطار گردشگری، گفت: زمینه همکاری برای توسعه مسیرهای بیشتر فراهم است. امیدواریم بهزودی شاهد ورود تعداد زیادی از گردشگران از طریق خطوط ریلی به گیلان باشیم.