رئیس دادگستری البرز و مسئولان قضایی با حضور در مسجد الوند، پاسخگوی مسائل حقوقی مردم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در راستای اجرای طرح «هر مسجد، یک حقوق‌دان»، رئیس دادگستری شهرستان البرز به همراه دادستان و جمعی از قضات دادگستری با حضور در مسجدحضرت ابوالفضل(ع) شهر الوند با مردم دیدار کردند و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات حقوقی آنان قرار گرفتند.

در این برنامه، قضات با ارائه مشاوره‌های تخصصی و راهنمایی‌های حقوقی، ضمن آشنایی مردم با روند دادرسی، تلاش کردند از بروز سوءاستفاده‌های احتمالی در فرآیندهای قضایی جلوگیری کنند.

همچنین مسئولان انتظامی در کنار دستگاه قضایی در این نشست حضور داشتند و به پرسش‌های شهروندان در حوزه‌های مختلف پاسخ دادند. این اقدام در راستای ارتقاء آگاهی حقوقی عمومی و تقویت ارتباط مستقیم مردم با مسئولان قضایی و انتظامی صورت گرفت.