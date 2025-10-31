امام جمعه مشهد گفت: عبرت دشمنی آمریکا با ایران، باید به نسل‌های بعد منتقل شود.

عبرت دشمنی آمریکا با ایران، باید به نسل‌های بعد منتقل شود

عبرت دشمنی آمریکا با ایران، باید به نسل‌های بعد منتقل شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی ، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه نمازجمعه این هفته که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با اشاره به سابقه استعماری آمریکا، افزود: مردم ایران متوجه شدند که آمریکا به هیچ‌وجه در پی صلح و دوستی با ایران نیست و هدف آنها تسلط بر منطقه برای منافع خودشان است

وی با اشاره به حوادث آبان ماه اظهار کرد: برای نسل امروز، ضروری است که جریان انقلاب و حوادث آن مورد بازخوانی قرار گیرد؛ آگاهی از این تاریخ به ویژه برای نسل جدید بسیار اهمیت دارد تا درک کنند که انقلاب اسلامی از چه مراحلی عبور کرده تا به وضعیت کنونی رسیده است.

لزوم توجه نسل جدید به چرایی حوادث آبان ماه

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: در آبان‌ماه، شاهد وقوع رویداد‌هایی مهم بودیم که توجه به آنها برای نسل امروز ضروری است؛ یکی از این حوادث، جریان مبارزه امام خمینی (ره) با سیاست‌های انحرافی و استعماری بود که در قالب لایحه کاپیتولاسیون نمایان شد.

آیت الله علم الهدی ادامه داد: در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳، لایحه‌ای از طرف شاه به مجلس ایران ارسال شد که طبق آن، هر کشوری که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند، باید از مصونیت قضائی و امنیتی برخوردار باشد؛ به عبارت دیگر، هر فرد آمریکایی که در ایران مرتکب جنایت می‌شد، از پیگیری قضائی در ایران معاف بود و تنها در کشور خود مورد محاکمه قرار می‌گرفت.

امام جمعه مشهد ادامه داد: این لایحه پس از ارسال به مجلس ایران، به سرعت در مجلس سنا نیز تصویب شد؛ در آن زمان، کمتر کشوری حاضر به پذیرش چنین قانون و ذلتی می‌شد.

او افزود: همچنین شاه تصمیم گرفت برای خرید اسلحه، مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار وام بگیرد که طی ۱۰ سال با سود یکصد میلیون دلاری بازپرداخت شود؛ در حالی که ایران به هیچ وجه نیازی به این وام نداشت و بسیاری از روستا‌ها و شهر‌ها هنوز فاقد زیرساخت‌هایی، چون برق، آب و گاز بودند.

وی با بیان اینکه این وام برای تامین امنیت منطقه‌ای آمریکا و برای مقابله با هرگونه حرکت ضد آمریکایی در کشور‌های همسایه بود، تصریح کرد: در آن زمان ایران خود را به عنوان ژاندارم منطقه‌ای در خدمت منافع آمریکا قرار داده بود و این وام صرف خرید تجهیزات نظامی برای مقابله با هرگونه اعتراض به سیاست‌های آمریکا می‌شد.

روشنگری امام راحل در مورد کاپیتولاسیون

آیت الله علم الهدی تصریح کرد: در این وضعیت، تمامی احزاب و گروه‌های سیاسی از جمله جبهه ملی، سکوت کردند؛ حتی کسانی که خود را حافظ اسلام و استقلال کشور می‌دانستند، از این بحران چشم‌پوشی کردند.

او افزود: در چهارم آبان‌ماه که با میلاد حضرت فاطمه (س) و تولد شاه همزمان شده بود، جمعیت زیادی از قم، تهران و سایر شهر‌ها برای دیدار با امام خمینی (ره) به خانه ایشان آمدند که امام در این ملاقات، لایحه کاپیتولاسیون را توضیح دادند و از وضعیت بحرانی کشور سخن گفتند و با بیان این که «قلب من تحت فشار است» اظهار کردند که ایران دیگر هیچ ندارد.

لایحه‌ای که استقلال ایران را هدف گرفت

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امام خمینی (ره) با سخنرانی خود شرایط حقیقی قانون کاپیتولاسیون را برای مردم تصویر کردند، اضافه کرد: همچنین ایشان در این سخنرانی تأکید کردند که این لایحه نه تنها استقلال کشور را زیر سؤال می‌برد، بلکه ایران را به یک مستعمره تمام‌عیار تبدیل می‌کند.

امام جمعه مشهد گفت: امام خمینی (ره) نه تنها مردم را به مقاومت دعوت کردند، بلکه ثابت کردند که ایران نیازمند رهبری است که در برابر آمریکا و استکبار جهانی بایستد؛ در نتیجه، به ترکیه تبعید شدند و برای ۱۳ سال از ایران دور بودند و در این مدت، مردم ایران متوجه شدند که آمریکا به هیچ‌وجه در پی صلح و دوستی با ایران نیست و هدف آنها تسلط بر منطقه برای منافع خودشان است.

آیت الله علم الهدی خاطرنشان کرد: این تجربه‌ها و عبرت‌ها باید به نسل‌های آینده منتقل شود تا بدانند که انقلاب اسلامی چگونه و به چه قیمتی به وقوع پیوسته است؛ همان‌طور که پدران ما با جان‌فشانی و ایستادگی در برابر ظلم ایستادند، ما نیز باید آگاه باشیم که راه مبارزه و مقاومت ادامه دارد.