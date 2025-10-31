پخش زنده
امام جمعه کرمان افزود: روز ملی مبارزه با استکبار جهانی فرصتی برای یادآوری مسیر امام (ره) و دانشجویان پیرو خط امام است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حجتالاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمان، همه نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی توصیه کرد وی شهادت حضرت زهرا (س) و همچنین شهادت آیتالله قاضی، اولین شهید محراب را تسلیت گفت .
وی ولادت امام سجاد (ع) را نیز تبریک گفت.
حجتالاسلام و المسلمین علیدادی سلیمانی درباره حوادث عبرتآموز تاریخ گفت:پایان حکومت قاجار و آغاز حکومت پهلوی، یکی از تلخترین وقایع تاریخ است.
وی گفت : اولین بار در حکومت رضا شاه، حاکم دستنشانده به قدرت رسید و سالها طول کشید تا امام و مردم انقلاب عظیم مردمی شکل دهند.
وی گفت : در مقایسه با انقلابهای بزرگ دنیا، از جمله انقلاب اکتبر روسیه، انقلاب اسلامی ایران مسیر خاص خود را داشت.
وی تأکید کرد که ملت باید هویت ایرانی-اسلامی خود را حفظ کنند و به تاریخ و فرهنگ ملت توجه ویژه داشته باشند.
وی شهادت حضرت زهرا (س) را نمونهای جامع از شخصیت والای انسانی دانست و گفت:او اسوه حسنه برای همه، حتی مردان، هستند.
زندگی حضرت زهرا (س) باید توسط کسانی که وظیفه انتشار دارند، بیان و تبیین شود.
وی گفت : حوادثی مانند تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان و کودتای 28 مرداد نشان داد که دشمنان تلاش میکردند انقلاب را منحرف کنند، اما مردم و دانشآموزان با ایستادگی خود مسیر درست را حفظ کردند.
وی تأکید کرد:مردم و جوانان باید پرچمداری مبارزه با استکبار را حفظ کننداین پرچمداری باید در عمل و شعار ادامه یابد.همانند واقعه عاشورا و کربلا، ایستادگی در راه حق نیازمند فداکاری و حضور فعال نسل جوان است.