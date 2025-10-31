به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی ، سخنگوی عملیات سازمان آتش نشانی مشهد گفت: ساعت ۱۲:۲۰ ظهر امروز، جمعه در پی اعلام مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر حریق یک فروشگاه در بلوار مدرس، بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه‌های یک، ۳۲ و ۵۱ به محل حادثه اعزام شدند و عملیات اطفا را آغاز کردند.

آتشپاد دوم حسن نجمی افزود: با سرعت عمل بالای آتش نشانان این حریق در کوتاهترین زمان ممکن مهار و از گسترش آن پیشگیری شد و آتش نشانان پس از اطفای حریق با توجه به حجم بالای دود گرفتگی عملیات تهویه را با دستگاه توربوفن آغاز کردند.

وی با بیان اینکه عملیات در ساعت ۱۳:۱۰ به پایان رسید، تصریح کرد: این حادثه محبوس و مصدوم نداشت و علت آن در دست بررسی است.