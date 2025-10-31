نماینده ولی فقیه در استان سمنان : ایران اسلامی الگوی قابل تبعیت و سرمشق گیری را به جهان معرفی کرده و این موضوع برای آمریکا قابل قبول نیست

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی در نماز جمعه سمنان با بیان اینکه تقابل امریکا با ایران به خاطر سلطه جویی امریکاست گفت : آمریکا نمی‌خواهد ایران کشوری مستقل و مقتدر باشد و این ویژگی برای امریکا قابل تحمل نیست.

وی افزود: هر کشوری که بخواهد مستقل باشد و منافع امریکا را به چالش بکشد امریکا با او مخالفت می‌کند و نمی‌تواند اقتدار و استقلال یک کشور را ببیند.

به گفته وی ، مخالفت امریکا با ایران به خاطر دین و اسلامیت این کشور نیست بلکه به خاطر مستقل و دانش پروری ایران است.

حجت الاسلام والمسلمین مطیعی تصریح کرد: آمریکا با ایران وابسته و بازار مصرف آمریکایی و منبع انرژی امریکا مشکلی نخواهد داشت و ایران را شریک راهبردی خودش عنوان می‌کند ولی ایرانی که بخواهد با عزت و افتخار ملی مذهبی حرکت کند را نمی‌تواند تحمل کند.

وی افزود: بعضی‌ها فکر می‌کنند مشکل امریکا با ما بر سر پرونده هسته‌ای است ولی اصل مشکل امریکا با اقتدار و عزت ایران است چون ایران با اقتدار و عزت خود توانسته است الگو‌یی برای منطقه باشد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه سیاست امریکا برای ایران ، مهار چند وجهی و چند جانبه است گفت : تحریم‌های اقتصادی از سال ۵۸، انزوای دیپلماتیک، تهدید نظامی و عملیات روانی و این جنگ ۱۲ روزه با پشتیبانی نظامی و حمله مستقیم نمایش این سیاست بود که همه ایناها با وحدت و همدلی مردم مطمئنا به نتیجه نخواهد رسید.

امام جمعه سمنان همچنین روز ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی ، حضور در راهپیمایی روز ۱۳ ابان را مهم برشمرد و گفت: به فرموده بنیان گذار انقلاب اسلامی تسخیر لانه جاسوسی به نوعی انقلاب دوم بود ؛چون دانشجویان اسناد و مدارکی را در این لانه جاسوسی پیدا کردند که هویت امریکا را افشا کرد.

حجت الاسلام والمسلمین مطیعی همچنین اجرای طرح کالا برگ را مهم دانست و افزود: مشکلات اقتصادی وجود دارد ولی مسولین تلاش می‌کنند تا این مشکلات را مرتفع کنند.