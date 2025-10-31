به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسول موسسه دعبل خزائی فارس با بیان اینکه پیرغلامان امام حسین بر اساس معیار‌های خاصی انتخاب می‌شوند، گفت: انتخاب امسال پیرغلامان بر اساس سابقه خدمت و خادمی کردن در هئیت‌های مذهبی بود.

هر سال به ابتکار موسسه دعبل خزائی از پیر غلامان امام حسین با اهدا نشان حبیب تحلیل می‌شود.

سید ابراهیم طاهریان افزود: پس از ارزیابی پیرغلامان، آقایان اسلام فهندژ سعدی، حمید صادقی و عباس سمتی انتخاب و نشان حبیب را دریافت کردند.

وی افزود: امسال از پنج فعال فرهنگی هم در بخش‌های مختلف که در هئیت‌ها تاثیر گذار بودند، تجلیل شد.