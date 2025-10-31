پخش زنده
امام جمعه موقت گرگان با بیان اینکه اولین اثر تقوا عزت و کرامت است، گفت: انسان باتقوا در برابر هیچ قدرتی سر تسلیم فرود نمیآورد و عزیز و سربلند زندگی میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجتالاسلام قربانعلی برقرار در خطبههای امروز نماز جمعه در مصلی وحدت گرگان، گفت: کسی که تقوای الهی داشته باشد عزیز و بزرگ خواهد بود.
وی تصریح کرد: انسان باتقوا تشنه مال، مقام و قدرت نیست و در پرتو معرفت الهی از دنیا بینیاز میشود.
امام جمعه موقت گرگان گفت: محبت دنیا ریشه بسیاری از گناهان است و کسی که تقوا پیشه کند، از این وابستگیها رهایی مییابد.
حجت الاسلام برقرار ادامه داد: مؤمنان حقیقی اهل عزتاند، چنانکه قرآن کریم میفرماید: «العزّة لله و لرسوله و للمؤمنین»؛ عزت مخصوص خدا، رسول او و مؤمنان است.
وی با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانشآموز، اظهار کرد: این روز یادآور سه واقعه بزرگ است، تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه، شهادت دانشآموزان در مبارزه با رژیم طاغوت و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، امام راحل این حرکت را انقلابی بزرگتر از انقلاب نخست دانستند.