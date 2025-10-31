پخش زنده
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان حجم عملیات تخلیه و بارگیری کالا در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی طی هفتماهه امسال را بیش از ۲۸ میلیون تن اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابوطالب گریلو با بیان اینکه حجم عملیات تخلیه و بارگیری کالا در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی طی هفتماهه امسال به بیش از ۲۸ میلیون تن رسید، اظهار کرد: این میزان عملیات با ورود ۹۲۶ فروند کشتی به مجتمع بندری انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه میزان تخلیه کالاهای اساسی و نهادههای دامی در بندر امام خمینی طی این مدت با رشد ۱۸ درصدی نسبت به سال گذشته، از مرز ۱۰ میلیون تن عبور کرده است، افزود: این حجم از کالاها از طریق ۱۷۶ فروند کشتی حامل کالاهای اساسی به اسکلههای بندر وارد شده است.
گرایلو بیان داشت: در بخش بارگیری و خروج کالاهای اساسی نیز روند صعودی قابل توجهی به ثبت رسیده است؛ بهگونهای که این میزان با افزایش ۲۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به بیش از ۱۰.۵ میلیون تن رسیده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان میگوید: در حال حاضر ۱۰ فروند کشتی حامل نهادههای دامی با مجموع تناژ ۳۲۰ هزار تن در حال تخلیه در اسکلههای بندر امام خمینی هستند و افزون بر آن، بیش از یکونیم میلیون تن کالای اساسی دیگر نیز در مسیر انتقال به بندر قرار دارد.
وی تصریح کرد: رشد همزمان در شاخصهای تخلیه، بارگیری و ورود شناورها، بیانگر بهرهوری بالای زیرساختها و آمادگی عملیاتی بندر امام خمینی در تأمین کالاهای اساسی کشور است. تحقق این روند نتیجهی هماهنگی میان واحدهای عملیاتی، دریایی، گمرک و شبکه حملونقل پسکرانهای بندر است.
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی بهعنوان قطب تأمین و توزیع کالاهای اساسی در شمال خلیجفارس، با اتکا به موقعیت راهبردی و توانمندیهای فنی، نقشی حیاتی در پشتیبانی از زنجیره تأمین و امنیت غذایی کشور ایفا میکند.