

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ حجت‌الاسلام المسلمین سید احمدرضا شاهرخی در خطبه های امروز نماز جمعه در مصلی الغدیر خرم آباد با اشاره به اهمیت روز ۱۳ آبان در تاریخ انقلاب اسلامی گفت:سه واقعه ی تاریخی تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ ،شهادت جمعی از دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ در این روز نماد دشمنی ، خباثت و طراحی‌های شیطان بزرگ علیه ملت ایران است.



امام‌ جمعه خرم‌آباد با تأکید بر حضور پرشور مردم به‌ویژه جوانان و نوجوانان در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال بیان کرد:حضور پر شور مردم انقلابی و ولایی ایران اسلامی در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال، نمایشی از ایستادگی و پایداری ملت همیشه قهرمان ایران پای ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی است و این حضور بار دیگر شعار جاودانه‌ «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر استکبار» را زنده نگه خواهد داشت.



خطیب نماز جمعه خرم‌آباد با اشاره به تحولات اخیر جهان و نقش ایران در حمایت از مظلومان گفت:امروز در سایه ی انقلاب اسلامی و روشنگری حضرت امام خمینی (ره) و دفاع از مظلومان، آمریکا و رژیم اشغالگر صهیونیستی به عنوان محور شرارت و منفورترین دولت‌ها در جهان شناخته شدند.



وی ایران قوی را متکی بر چهار پایه ی اقتصاد قوی، نیروهای مسلح قدرتمند، استقلال سیاسی و هویت فرهنگی و آداب اسلامی و ایرانی عنوان کرد و افزود:ایران باید برای تحقق اقتصاد قوی ضمن استفاده از ظرفیت‌های داخلی، روابط تجاری ،بازرگانی و اقتصادی خود را با کشورهای مستقل و بزرگ چین و روسیه گسترش دهد.



حجت‌الاسلام المسلمین سید احمدرضا شاهرخی با اشاره به نام‌گذاری ۱۴ آبان به نام فرهنگ عمومی بیان کرد:فرهنگ عمومی مجموعه ای از ارزش‌ها، عقاید، باورها،رسوم و هنجارهای مردم یک جامعه است و در رفتار اجتماعی، رعایت حقوق دیگران، نظم شهری،نظافت،نیکوکاری و مشارکت در امور خیر جلوه پیدا می‌کند.



نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه و تقارن روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)گفت:حضرت فاطمه(س) مظهر نور الهی و اسوه پاکی و ایمان است و باید مردم در این ایام حرمت عزای بانوی دو عالم را پاس بدارند و شئونات اسلامی را رعایت کنند.



امام جمعه خرم آباد به اقدامات اخیر دستگاه قضایی در برخورد با گران‌فروشی و احتکار اشاره کرد و افزود: گران روشی و احتکار در رصد دستگاه های نظارتی و بازرسی استان قرار دارد و امروزه احتکار و گرانی بخشی از جنگ ترکیبی دشمن علیه ملت ایران است.



خطیب نماز جمعه خرم‌آباد با اشاره به تعیین تکلیف بانک آینده، این اقدام را نقطه عطفی در ساماندهی پرونده‌های پیچیده نظام بانکی عنوان کرد و گفت: این رویداد باید به‌عنوان درس عبرتی برای تمام نهادهای اقتصادی و نظارتی کشور باشد.







