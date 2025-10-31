پخش زنده
خطیب نماز جمعه شهر یزد: ۱۳ آبان، مظهر ایستادگی مردم در برابر رژیم پهلوی و آمریکاست و باید روحیه استکبارستیزی در نسل جوان تداوم یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام محمدی با اشاره به فرا رسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: این روز یادآور سه رخداد مهم در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ توسط رژیم پهلوی، شهادت دانشآموزان انقلابی در تظاهرات سال ۱۳۵۷، و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام است.
وی خاطرنشان کرد: این سه واقعه، جلوههایی از بیداری ملت ایران در برابر ظلم و دخالت بیگانگان بود. اقدام دانشجویان در تسخیر لانه جاسوسی، نه آغاز دشمنی آمریکا با ملت ایران، بلکه پاسخی به سالها توطئه، کودتا و دخالت آنان در امور کشور بود. آیتالله محمدی خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) این حرکت را انقلاب دوم ملت ایران نامیدند، چراکه پایههای استقلال و عزت ملی را مستحکمتر کرد.
امام جمعه موقت یزد با تأکید بر اینکه روحیه مبارزه با استکبار باید در نسلهای جدید زنده بماند، گفت: امروز دشمنان با چهرههای جدید و ابزارهای رسانهای، همان نقشههای قدیمی را دنبال میکنند تا ملت ما را از مسیر حق منحرف کنند. وظیفه همه ماست که با آگاهی، بصیرت و ایمان در برابر این توطئهها ایستادگی کنیم.
حجت الاسلام محمدی در ادامه خطبهها، مردم را به تقوا و استغفار دعوت کرد و گفت: خداوند در قرآن کریم بارها بندگان خود را به طلب بخشش فرا خوانده و وعده داده است که با استغفار، روزی و رحمت الهی نازل میشود.
وی افزود: بسیاری از گرفتاریها و کمبودهای معیشتی نتیجه غفلت از استغفار و خضوع در برابر پروردگار است. اگر میخواهیم مشکلات جامعه و خشکسالیها برطرف شود، باید ذکر استغفار را زنده کنیم و همانند سنت نبوی، با دعا و نماز باران از خداوند طلب رحمت کنیم.
خطیب نماز جمعه شهر یزد با اشاره به نهم آبان سال ۱۳۰۴، آغاز سلطنت پهلوی را از سیاهترین صفحات تاریخ ملت ایران دانست و گفت: آن سلسله، کشور را در خدمت بیگانگان قرار داد و استقلال ملی را قربانی منافع استعمار کرد.
حجت الاسلام محمدی افزود: امروز نیز برخی افراد در ادامه همان راه، به رژیم صهیونیستی متوسل شدهاند و حتی نقشه تجزیه کشور را در سر دارند که بزرگترین خیانت به ملت است.