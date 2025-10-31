پخش زنده
سپاه جوادالائمه استان، از رسانه ها برای پوشش مناسب کنگره ۳هزار شهید خراسان شمالی، قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی روابط عمومی سپاه حضرت جوادالائمه علیه السلام خراسان شمالی با انتشار پیامی، از حضور مؤثر، متعهدانه و الهامبخش اصحاب رسانه، خبرنگاران پرتلاش، عکاسان هنرمند، تصویربرداران خلاق، و مجموعه صدا و سیمای مرکز استان در انعکاس اخبار و رویدادهای جانبی کنگره سه هزار شهيد خراسان شمالي قدردانی کرد.
در چهار روز برپایی این کنگره، خبرها و رویدادهای مرتبط، به صورت زنده و در قالب گزارشهای خبری، از شبکههای مختلف سراسری، جوان، خبر و شبکههای استانی خراسان شمالی، جنوبی، رضوی و گلستان پخش شد.
چندین گروه خبری، فنی، سیما، صدا و فضای مجازی، اجلاسيه شهدا، مراسم فرهنگی، جهاد خدمت و اعزامهای راهیان نور دانش آموزی را پوشش دادند.