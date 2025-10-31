به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون دانشجویی و جوانان سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در آیین اختتامیه این دوره از مسابقات در بخش پسران گفت: اعضای جوان پسر از ۳۱ استان کشور در قالب تیم‌های ۶ نفره به مدت دو روز در دوبخش مسابقات امدادی و زبان انگلیسی با هم رقابت کردند.

عباسعلی محمدزاده افزود: در بخش امدادی تیم‌هایی از استان‌های فارس و مازندران اول، گلستان و خراسان رضوی دوم و اصفهان، قم و تهران مقام سوم را کسب کردند.

وی با بیان اینکه در بخش آزمون کتبی استان اصفهان اول، استان تهران دوم و استان‌های خراسان رضوی و آذربایجان غربی سوم شدند، گفت: در بخش زبان انگلیسی نیز استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و مازندران اول، کرمانشاه، همدان و زنجان دوم و استان‌های تهران، بوشهر و البرز سوم شدند.

معاون دانشجویی و جوانان سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، با بیان اینکه در بخش‌های مسابقات جانبی آمادگی جسمانی انفرادی نیز فارس، مازندران و سمنان مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند، افزود: در بخش فضای دوستدار کودک، کهگیلویه و بویراحمد اول، تهران دوم و استان‌های همدان و مازندران به طور مشترک سوم شدند.

عباسعلی محمدزاده همچنین بابیان اینکه در بخش طراحی اردوگاه این رقابت‌ها استان‌های قم اول، تهران و ایلام دوم و استان‌های زنجان و سمنان سوم شدند، گفت: در بخش ارزیابی صحنه، احیای قلبی ریوی و حمایت روانی، استان مازندران اول، استان گلستان دوم و استان خوزستان سوم شدند.

وی گفت: در بخش پانسمان و بانداژ، استان کرمان اول، استان مازندران دوم و استان خوزستان سوم و بخش آتل بندی، استان کرمانشاه اول، استان‌های سمنان و گلستان دوم و استان قم سوم و در بخش حمل مصدوم یک نفره و دونفره، استان فارس اول، استان‌های اصفهان و بوشهر دوم و استان‌های خراسان جنوبی و هرمزگان سوم شدند.

معاون دانشجویی و جوانان سازمان جوانان جمعیت هلال احمر افزود: در بخش حمل مصدوم گروهی، استان ایلام اول، استان‌های زنجان و فارس دوم و استان لرستان سوم و در بخش اسکان اضطراری، استان ایلام اول، استان خراسان جنوبی دوم و استان کهگیلویه و بویراحمد سوم شدند و همچنین جام بشردوستی این دوره از مسابقات نیز به استان گیلان اهدا شد.