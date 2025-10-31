در راستای بهینه‌سازی و پایداری تأسیسات زیرساختی شست و شوی ۱۷۰ کیلومتر از شبکه‌های فاضلاب بیرجند انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان بیرجند، از اجرای گسترده عملیات شست‌وشوی شبکه‌های فاضلاب این شهرستان خبر داد و گفت: در راستای بهینه‌سازی شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان، عملیات شست‌وشوی خطوط فاضلاب به‌صورت مستمر در حال انجام است.

شریف‌زاده، هدف از اجرای این طرح را افزایش کارایی شبکه، کاهش بوی نامطبوع، رفع رسوبات و ارتقای سطح بهداشت عمومی عنوان کرد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۱۷۰ کیلومتر از شبکه‌های فاضلاب شهری مورد شست‌وشو قرار گرفته است.

به گفته وی این عملیات در سایر مناطق نیز طبق برنامه‌های نگهداری پیشگیرانه و افزایش بهره‌وری تأسیسات فاضلاب ادامه دارد و توسط اکیپ‌های عملیاتی بهره‌برداری در حال اجراست.

سرپرست امور آب و فاضلاب بیرجند تأکید کرد: این‌گونه اقدامات مستمر، نقش مهمی در پایداری شبکه‌های فاضلاب و خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به شهروندان ایفا می‌کند و در برنامه‌های آینده این امور نیز تداوم دارد.