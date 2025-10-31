امام جمعه تبریز گفت: جمهوری اسلامی ایران کشوری صلح‌طلب و خواستار امنیت منطقه و ملت‌های مسلمان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت‌ الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز با اشاره به اوضاع منطقه گفت: ترامپ دچار سردرگمی شده است یک روز از صلح سخن می‌گوید و روز بعد رژیم کودک‌کش صد‌ها نفر را به شهادت می‌رساند. آنها به هیچ عهدی پایبند نیستند و رفتار متناقضی در منطقه دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با بیان اینکه هدف آنها تسلیم کردن ملت‌ها در برابر خودشان است ادامه داد: ایران کشوری مستقل و قدرتمند است ایرانی که در برابر سلطه ایستاده و صلح‌طلب است.

وی با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به مسائل اقتصادی کشور گفت: مسئولان باید در زمینه بهبود معیشت مردم بیش از پیش تلاش کنند.

وی با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف منابع اظهار کرد:صرفه‌جویی در آب و انرژی همواره توصیه می‌شود، چرا که در شرایط کنونی با کمبود روبرو هستیم. در دومین ماه پاییز قرار داریم اما هنوز بارندگی رخ نداده و میزان آب سد‌ها کاهش یافته است.

وی با اشاره به فعالیت انجمن حمایت از بیماران سکته مغزی گفت: این انجمن از بیماران کم‌برخوردار حمایت می‌کند، چرا که آمار ابتلا به این بیماری افزایش یافته است. وظیفه خود می‌دانم که به مردم تذکر دهم از هر چهار نفر یک نفر دچار سکته مغزی می‌شود. توصیه می‌کنم فشار خون خود را کنترل کرده، از مصرف سیگار پرهیز کنند، ورزش و تحرک داشته باشند و از سبک زندگی و تغذیه سالم بهره‌مند شوند.

امام جمعه تبریز با گرامیداشت سالگرد شهادت آیت‌الله طباطبایی افزود:این عالم بزرگ، فقیهی انقلابی و متفکری برجسته بود که متاسفانه زود از میان ما رفت و فردا (۱۰ آبان) از ساعت ۱۰ صبح مراسم بزرگداشت ایشان در مسجد مقبره برگزار می‌شود.

وی با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت:این بانوی بزرگوار از تمام زنان عالم برتر است و همواره بر حجاب، عفت و تقوا تاکید کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل همچنین با اشاره به ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت:مراسم این روز در سراسر کشور برگزار خواهد شد که زمان آن متعاقباً اعلام می‌شود به‌ویژه دانش‌آموزان و جوانان باید در این مراسم شرکت کنند تا روحیه انقلابی و دفاع از آرمان‌ها را به استکبار جهانی نشان دهند.