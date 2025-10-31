به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ کاخ باکینگهام در تازه ترین پیامدهای رسوایی اپستین اعلام کرد، اندرو برادر پادشاه انگلیس با نام اندرو مونتباتن ویندزور شناخته خواهد شد و دیگر حق استفاده از هیچ‌ یک از عناوین سلطنتی خود را ندارد.

پایگاه اینترنتی گاردین نوشت، کاخ باکینگهام اعلام کرد که شاهزاده اندرو عناوین سلطنتی‌ خود را از دست خواهد داد و اقامتگاه خود در رویال لاج در ویندزور را ترک خواهد کرد.

کاخ باکینگهام افزود که پادشاه چارلز «فرآیند رسمی حذف عناوین و افتخارات شاهزاده اندرو» را آغاز کرده و او اکنون با نام اندرو مونت‌باتن ویندزور شناخته خواهد شد.

گفته می ‌شود که پادشاه در اتخاذ این تصمیم از حمایت شاهزاده ولز برخوردار بوده و اندرو به این فرآیند اعتراضی نکرده است.



این تصمیم در پی نگرانی‌های خانواده سلطنتی درباره آسیب دیدن اعتبار خاندان سلطنتی اتخاذ شد، زیرا تیترهای خبری مداوم درباره دوستی اندرو با جفری اپستین، مجرم کودک آزار درگذشته و اتهامات تعرض جنسی علیه او توسط ویرجینیا جوفری یکی از قربانیان پرونده اپستین باعث نگرانی شده بود.